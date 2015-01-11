Восемь лебедей-кликунов прилетели в весенний Кыштым

Лебедей-кликунов заметили на Южном Урале. Птицы прилетели в Кыштым и показались жителям в минувшие выходные. Всего 8 птиц облюбовали водоем в Кыштыме. Лебеди оказались на территории Челябинской области именно весной, однако один представитель этого вида провел на Южном Урале всю зиму.
Речь идет о подстреленном браконьерами лебеде, который остался на озере Увильды в одиночестве.
"Одна и та же пара лебедей прилетает к нам уже второй год. Этим летом у них вывелось шесть птенцов. Двое погибли сразу, еще двое исчезли в тот день, когда со стороны соседней базы отдыха раздавалась стрельба охотников, тогда же этот лебеденок перестал складывать левое крыло, видимо, охотники задели и его," - рассказала жительница Кыштыма Елена Плешкова.
Планировалось, что летом в Кыштым прилетят еще лебеди, и одинокий кликун найдет свою пару.
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vosem-lebedey-klikunov-prileteli-v-vesenniy-kyshtym/
Ключевые теги: Кыштым, лебеди, весна.
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