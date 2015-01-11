ФАС будет настаивать на наказании для экс-губернатора Дубровского

ФАС России планирует передать в правоохранительные органы материалы дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, которого ведомство уличило в антиконкурентном сговоре по дорожным аукционам.

«Чем больше мы получаем документов, в том числе по этому делу о сговоре, тем больше мы считаем, что исходно были правы. Мы, сразу скажу, документы будем передавать во все правоохранительные органы, потому что там достаточно, на мой взгляд, интересно. Я ничего не хочу сказать, возможно, бывший губернатор – честнейший человек, но мы очень часто сталкиваемся с тем, что дела антимонопольные сталкиваются с делами, связанными с прямой коррупцией», – цитирует РИА «Новости» статс-секретаря – заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского.+

По словам Цариковского, на заседание комиссии Дубровский не приехал, но прислал своего представителя. В ФАС собираются оспаривать дела вплоть до Верховного суда. «Мы, естественно, будем настаивать на наказании, потому что настоящий губернатор или бывший – для нас никакой разницы нет», – добавил представитель ФАС.

Напомним, комиссия ФАС России посчитала, что при дорожных аукционах в Челябинской области были заключены антиконкурентные соглашения, участниками которых стали губернатор Борис Дубровский, Миндортранс и АО «Южуралмост». По мнению антимонопольной службы, результатом реализации данного соглашения стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог. С 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано антиконкурентное соглашение.

https://dostup1.ru/economics/FAS-budet-nastaivat-na-nakazanii-dlya-ex-gubernatora-Dubrovskogo_114824.html