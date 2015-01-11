Южноуральцев ждет пытка «температурной пилой»

В ближайшие дни жителям Челябинска и области придется пережить резкие перепады температуры – синоптики называют это «температурной пилой».

Следствием этого явления станут скользкие тротуары и дороги. По данным Челябинского Гидрометцентра, в среду, 27 марта, в регионе будет пасмурно, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, утром в отдельных районах возможны туманы, слабый гололед, на дорогах – гололедица.

Ночью температура будет колебаться от трех до восьми градусов со знаком «минус», в низинах ожидается до минус 12. Днем потеплеет до плюс 10 градусов. При этом порывы юго-западного ветра могут достигать 14 м/с.

Добавим, что в течение суток давление повысится на семь пунктов и достигнет нормы – 745 мм ртутного столба.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsev-zhdet-pytka-temperaturnoy-piloy_114830.html