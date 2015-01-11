В Снежинске горожане добились запрета на вырубку леса в центре города. Живописный уголок на берегу реки Синара хотели превратить в жилой квартал.

Этот лес – любимое место отдыха горожан. Любовь Козлова приходит сюда почти каждый день и зимой, и летом.

“Мы ходим за грибами туда, гуляем. Тропа здоровья была очень хорошая, по выходным ходили туда заниматься”, – делится Любовь Козлова, жительница города Снежинска.

К тому же лес, по словам местных жителей, отделяет город от промышленной зоны и образует живой зеленый щит. Чтобы запретить строительство и отстоять лес, снежинцы создали инициативную группу. В итоге собрали больше пяти тысяч подписей. Обращение направили депутату Государственной думы Владимиру Бурматову.

“Будет выпущено постановление главы города, которое однозначно запретит в этом месте проведение вырубок леса и проведение строительных работ”, – отмечает Владимир Бурматов, депутат Государственной думы.

Напомним, что это не первый случай, когда местным жителям при поддержке депутата удалось отстоять уникальные уголки местной природы. Ранее горожане добились сохранения озера Синара. В 2016 году там запретили промышленный лов рыбы, который угрожал существованию главного источника питьевой воды для снежинцев.

https://www.cheltv.ru/otstoyali-zelenye-legkie-v-snezhinske-spasli-ot-vyrubki-les-v-tsentre-goroda/