Восемь городов Южного Урала поборются за гранты до 100 млн на благоустройство

Восемь городов Челябинской области будут участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в городах с численностью до 100 тыс. человек – победители получат грант до 100 млн рублей на благоустройство.

Комиссия отобрала восемь лучших заявок, поступивших в Минстрой региона. Это проекты Верхнего Уфалея, Карабаша, Кыштыма, Южноуральска, Троицка, Снежинска, Сима и Юрюзани. Все южноуральские проекты участвуют в категории «Малые города».

Троицк и Снежинск определены в подгруппу городов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек. В случае победы они могут рассчитывать на дотацию до 100 млн. Кыштым, Южноуральск и Верхний Уфалей поборются за субсидию до 80 млн рублей в категории городов с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек.

Карабаш, Сим и Юрюзань рассчитывают на победу среди городов, в которых проживает от 10 до 20 тыс. человек. Обладатели лучших проектов в этой подгруппе получат на их реализацию до 55 млн.

В Троицке представили проект комплексного благоустройства парка культуры и отдыха имени Томина. Снежинск предложил для конкурса доработанный проект благоустройства набережной. Кыштым продолжает масштабный проект реконструкции исторического центра города. В Южноуральске готовятся к реконструкции и благоустройству одной из центральных артерий города – улицы Космонавтов.

В Верхнем Уфалее отобрали проект благоустройства набережной пруда. Проект Карабаша предусматривает создание нового городского центра. В Симе тоже планируют преобразовать центральную часть города. В Юрюзани планируют реконструировать парк «Набережный».

В 2018 году от Челябинской области в конкурсе участвовало семь проектов благоустройства, но ни один из них не смог выиграть главный приз.

https://dostup1.ru/society/Vosem-gorodov-Yuzhnogo-Urala-poboryutsya-za-granty-do-100-mln-na-blagoustroystvo_114994.html