«Челябэнергосбыт» признали банкротом и ввели внешнее наблюдение

В отношении «Челябэнергосбыта» ввели процедуру временного наблюдения.

Претензии к компании от «МРСК Урала» удовлетворил Арбитражный суд Челябинской области. Заседание, по данным картотеки суда, состоялось в понедельник, 1 апреля. Общий объем задолженности «Челябэнергосбыта» перед нынешним гарантирующим поставщиком оценивается в 3,5 млрд рублей. В отношении компании введено временное наблюдение, оно продлится до 17 июля. Арбитражным управляющим предстоит подробно проанализировать финансово-экономическую деятельность «Челябэнергосбыта», сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».

«Челябэнергосбыт» лишили статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале в июне 2018 года. Сейчас эту функцию выполняет «МРСК Урала». Компании предстоит погасить накопленные «Челябэнергосбытом» многомиллиардные долги.

http://echochel.ru/news/2019/04/02/79241/