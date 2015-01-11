Отношусь с уважением, но общения стараюсь избегать: южноуральцы рассказывают, что думают о полиции

В Челябинской области проводится соцопрос об отношении населения к органам внутренних дел региона.

Полиция Челябинской области запустила соцопрос среди южноуральцев. Жителей региона просят ответить насколько они положительно или отрицательно относятся к стражам порядка.

«Статья девятая федерального закона «О полиции» в качестве одного из принципов деятельности полиции закрепляет принцип общественного доверия и поддержки граждан, а пункт 6 указанной статьи называет общественное мнение одним из основных критериев официальной оценки деятельности полиции. Вы можете высказать свое мнение – оно обязательно будет учтено», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данным на второе апреля 34% южноуральцев отметили, что с уважением относятся к органам. Такой же процент опрошенных ответили, что скорее положительно, чем отрицательно. У каждого третьего жителя региона отношение к полиции нейтральное.

67% южноуральцев ответили, что их представление о полиции сложилось исходя из личного опыта общения со стражами порядка. 11% руководствуются слухами и случайными беседами в общественных местах.

При этом 68% опрошенных отметили, что не ждут неприятностей при встрече с полицейскими, но стараются избегать общения.

Вопросы анкеты размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/otnoshus-s-uvazheniem-no-obshcheniya-starayus-izbegat-yuzhnouralcy-rasskazyvayut