Они считают бег не простым увлечением, а образом жизни

31 марта в Сочи состоялся традиционный полумарафон «Сочи Автодром 2019» на самой быстрой круговой трассе в России, принимающей Гран-при "Формула-1". В этих соревнованиях призовые места заняли любители бега из Озерска.

Приехавшие в столицу зимней Олимпиады-2014 со всей страны и из ближнего зарубежья 674 участника совершили забеги на нескольких дистанциях: 5,55 км (допускались все желающие от 14 лет и старше), 10 км (от 16 лет и старше), 21,1 км (от 18 лет и старше), Детская Миля - 1,6 км (от 0 до 14 лет). Зачет шел в нескольких возрастных группах.

Пятеро озерских бегунов приехали на подобные старты впервые. Все получили огромное удовольствие от полумарафона, настоящего успеха достигли Роман Табачков, занявший второе место на дистанции 21 км с результатом 1 час 16 мин. 57 сек. (40-49 лет), и Александр Турышев, занявший третье место на дистанции 21 км с результатом 1 час 30 мин. 04 сек. (60+ лет).

Участникам соревнований вручался стартовый пакет: специальная футболка (слот с футболкой), номер участника, чип индивидуального хронометража для участников забега на дистанциях 5,5 км, 10 км, 21 км. Каждому финишеру вручалась уникальная медаль забега, призерам – подарочные сертификаты.

Своими яркими впечатлениями от подготовки и пребывания в г. Сочи поделился Роман Табачков:

- В январе вместе с супругой Юлей и дочкой Ариной мы подали заявки на участие в «Сочи Автодром 2019». В то же время, проводя регулярные тренировки в городском парке, я поделился своими планами с ветераном озерского спорта Александром Турышевым. Он поддержал мою идею и присоединился к нашему трио. Впоследствии еще два озерчанина примкнули к нам – это Руслан Халилов и Егор Никитин.

Подготовка к старту проходила в суровых уральских условиях. Во время холодов или сильных снегопадов приходилось перебираться в атлетические залы и выполнять запланированные тренировки на беговых дорожках.

Анализируя свои результаты 2018 года, мы с Александром понимали, что можем претендовать на высокие места в своих возрастных группах. И требования к себе предъявляли самые жесткие. Порою приходилось выходить на пробежку в девять вечера, после работы, и в семь утра, перед работой.

23 марта вместе с семьей я прилетел в Сочи. Курорт встретил нас проливным дождем и шквальным ветром. Но день за днем погода начала налаживаться и 31 марта установилась, можно сказать, идеально-беговая (температура воздуха +14 градусов с небольшим ветерком). Автодром Сочи имеет самое ровное асфальтовое покрытие - это идеальное место для соревновательного процесса.

На старте вместе со мной в одном строю стояли настоящие профессионалы - члены сборной команды России и простые любители. Мне предстояло преодолеть четыре круга. Атмосфера настоящего праздника витала над спортсменами, которые хором вели обратный отсчет времени - от 10 до одного. Перед выстрелом стартового пистолета я успел сказать свою неизменную фразу: «Да прибудет с нами сила»! Прозвучал выстрел. Все ринулись вперед.

Сегодня Роман детально помнит весь свой забег: как выбрался на край потока, как контролировал темп и пульс, как ловил направление ветра и на последнем круге боролся с соперниками:

- К заключительному кругу я понимал: иду на лучший свой результат, а вот в какой возрастной группе - информации не было. В конце 17 км впереди замаячила спина высокого бегуна. По седым волосам предположил, что он может быть со мной одного возраста. Обогнал. Соперник «уцепился» за меня. Началась борьба. Остается 3 км до финиша, увеличиваю скорость до 3.30 мин/км, 2 км до финиша - еще поднимаю темп до 3.22 мин/км. Слышу за спиной тяжелое дыхание, но и у меня сил немного. Ускоряюсь - шаги сзади утихают. Стараюсь удержать набранный темп, поворот, ещё 100 метров, вот он - ФИНИШ!

Роман Табачков и Александр Турышев показали в г. Сочи отличный бег, опередив более ста соперников в своих возрастных категориях. Юлия Табачкова, Руслан Халилов и Егор Никитин выступили в силу своих возможностей.

Разные по возрасту, но единые в своем желании постоянно двигаться, Роман Табачков и Александр Турышев считают бег не простым увлечением, а образом жизни. Они тренируются каждый день, ставя перед собой непростые задачи: Роман пробегает до 140 км в неделю, Александр – до 300 км в месяц. Каждый сам разрабатывает себе план тренировок, регулирует нагрузки.

- Я бегаю уже 40 лет, за плечами – соревнования в разных городах страны: Одессе, Кишиневе, Архангельске, Оренбурге, Йошкар-Оле. Впереди – Казань с дистанцией на 5 километров. Раньше тренировался на автодороге Озерск – Большой Куяш, сейчас с удовольствием занимаюсь в городском парке, где есть прекрасные условия: ровный асфальт и хороший воздух, - рассказывает Александр Турышев.

Оба спортсмена-любителя мечтают создать в Озерске Клуб бега, куда приходили, общались и занимались бы все, кому дорого здоровье. Они верят, что Озерск непременно «побежит»:

- В стране проводится очень много соревнований по бегу. Недавно в городе создана Федерация легкой атлетики (председатель – Артем Чибисов), которая начала проводить массовые мероприятия. Интерес к бегу год от года растет и в Озерске.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38973/