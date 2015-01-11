Стали известны самые популярные имена для новорожденных в России

Названы самые популярные мужские и женские имена, которыми россияне называют своих детей, – рейтинг составлен на основе данных региональных органов ЗАГС.

Как сообщает RT, самое популярное мужское имя в России – Артем, так называли мальчиков в 34 регионах страны. На втором месте по распространенности – Александр.

Девочек чаще всего называют именем София – 21 регион. На втором по популярности месте – Анастасия.

Имя Виктория – самое распространенное в девяти регионах России, в том числе в Челябинской области и Забайкальском крае.

Также среди самых популярных мужских и женских имен оказались Арина, Ксения, Аделина, Максим и Роман.

https://dostup1.ru/society/Stali-izvestny-samye-populyarnye-imena-dlya-novorozhdennyh-v-Rossii_115164.html