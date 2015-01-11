Алексей Текслер стал президентом хоккейного клуба «Трактор»

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер избран президентом хоккейного клуба «Трактор» – решение принято единогласно на общем собрании организации.

Директором ХК «Трактор» на общественных началах стал президент группы компаний «Бовид» и Почетный гражданин Челябинска Борис Видгоф. Также обновлен состав совета клуба.

Кадровые перестановки в команде Алексей Текслер озвучил во время своей первой большой пресс-конференции. Врио губернатора отметил, что сейчас необходимо проанализировать текущее состояние клуба и сформулировать задачи на новый сезон. «В первую очередь, идет речь о поиске нового тренера и формировании команды, ее комплектации. Это вопрос сегодняшнего дня, его откладывать нельзя», – заявил Алексей Текслер, добавив, что считает необходимым делать максимальную ставку на собственных воспитанников клубной системы.

Напомним, ранее бывший директор ХК «Трактор» Иван Сеничев поблагодарил всех причастных к хоккею в Челябинске за сотрудничество и пожелал новому руководству клуба удачи в дальнейшем обеспечении и повышении достигнутого уровня.

https://dostup1.ru/society/Alexey-Texler-stal-prezidentom-hokkeynogo-kluba-Traktor_115143.html