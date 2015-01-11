Борис Видгоф отказался от зарплаты в ХК «Трактор»: «Могу себе позволить»

Директор ХК «Трактор» Борис Видгоф отказался от зарплаты в клубе. Борис Видгоф будет руководить хоккейным клубом бесплатно. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом «Челябинского эха».
«Это моя позиция. Я могу себе позволить. Я всю жизнь был спонсором «Трактора» и не собираюсь сидеть на плечах», — рассказал Борис Видгоф.
Борис Видгоф был назначен директором клуба «Трактор» после того, как врио губернатора Алексей Текслер объявил об уходе Ивана Сеничева. Новый куратор планирует в ближайшее время заняться формированием состава команды на следующий сезон и определиться с кандидатурой главного тренера.
В пятницу, 5 апреля, в официальной группе «Трактора» в соцсети «ВКонтакте» вернули возможность комментировать записи. Функция была недоступна почти полтора года. «Мы вновь открыты для общения с вами. И с вашей помощью сможем достичь самых больших побед!» — говорится в сообщении хоккейного клуба.
http://echochel.ru/news/2019/04/08/79331/
Ключевые теги: хоккей, хк Трактор, директор клуба, зарплата.
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