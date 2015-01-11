Алексей Текслер пообещал устроить экзамены главам городов и районов области

И. о. губернатора сообщил, что намерен оценить работу руководителей территорий по жалобам и обращениям людей.

Соответствующее сообщение у себя на странице в Instagram Алексей Текслер написал после поездки по Копейску. Глава региона подчеркнул, что у него есть 43 папки — по количеству городов и районов области. В них он складывает жалобы, обращения и комментарии по поводу работы местных администраций. Одну из них во время инспекции он вручил и. о. мэра Копейска Андрею Фалейчику.

Главам территорий Алексей Текслер пообещал устроить экзамены по работе с обращениями людей . «Кто-то их не сдаст и будет отчислен за неуспеваемость. Лайфхак — лучше готовиться заранее», — написал Алексей Текслер.

http://echochel.ru/news/2019/04/17/79492/