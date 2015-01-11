Фото-репортаж с Чемпионата России по атлетическому фитнесу

В минувшую субботу, в ДК "Маяк", состоялся Чемпионат России по атлетическому фитнесу.
Пока мы ждем информации от организаторов с результатами по всем категориям, предлагаем посмотреть фото--репортаж с места события от Дениса Васильева.
Небольшой спойлер... У Озёрска первое место в командном зачёте!
Все наши спорсмены заняли призовые места.
Больше фото на: https://vk.com/photo19592590_456246090
Ключевые теги: атлетический фитнес, Чемпионат России, Озёрск, ДК Маяк.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать