Фото-репортаж с Чемпионата России по атлетическому фитнесу

В минувшую субботу, в ДК "Маяк", состоялся Чемпионат России по атлетическому фитнесу.

Пока мы ждем информации от организаторов с результатами по всем категориям, предлагаем посмотреть фото--репортаж с места события от Дениса Васильева.

Небольшой спойлер... У Озёрска первое место в командном зачёте!

Все наши спорсмены заняли призовые места.

Больше фото на: https://vk.com/photo19592590_456246090