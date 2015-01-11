Вербное в Озерске

За неделю до Пасхи христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим (или как его именуют на Руси - Вербное воскресение), событие одновременно радостное и печальное. В этом году оно отмечалось 28 апреля.

Радостным является это событие потому, что люди, встречавшие Христа, совершенно искренне были уверены, что перед ними – Бог и Царь, достойный самых высокий почестей. А горестным – потому что, как мы помним, всего через пять дней та же самая толпа не менее искренне поддержала решение Его казнить, и те же самые люди кричали Пилату: «Распни, распни Его!».

И причина такой разительной перемены проста.

Современники Христа воспринимали Его как долгожданного, обещанного Пророками Мошиаха (Мессию, Спасителя), Который избавит от оккупантов (римлян), подарит иудеям мировое господство, навсегда сделает их сытыми и богатыми… Здесь, в этом мире. Но Царство Христа – не от мира сего, там в ходу совершенно другие, неотмирные ценности. Христос настаивает на том, что чистое сердце важнее тонны золота – что это за Царь? Что это за Владыка Мира? Что за странные слова о жертвенной любви? – Ты нам денег дай, власти!.. Вот тогда мы всех на свете полюбим. А так… Получается Он – не Мессия? Распять Его немедленно!

Наверное, самыми искренними по отношению к Христу были дети, те самые, которые встречали его радостными криками и пальмовыми ветвями: им-то как раз не надо объяснять разницу между тугим кошельком и добрым сердцем. Своей искренностью по отношению к Богу дети – как тогда, так и сегодня – показывают нам Его правоту. Так что этот праздник – призыв, обращенный ко всем нам: быть подобным евангельским детям по чистоте их души и доверию к Богу.

Что же касается народного названия праздника – Вербное воскресение, то это просто дань нашему северному климату. На других языках этот праздник называется «Пальмовое воскресение». Нет у нас на севере пальм, а верба – одно из первых растений, которое весной распускается. Скромное дерево, скромные ветви – как и тогда пальмы в Иерусалиме – служат для выражения радости.

Между прочим, сама скромность праздничных атрибутов говорит о том, что для Бога главное не внешняя пышность, а осознанное стремление к Нему, добрые дела, чистое сердце. Нам важно понять и признать, что Христос – именно Царь. Царь нашей жизни.

А значит, не мы владеем своей жизнью, нет, она принадлежит Ему! В храме мы постоянно слышим такой призыв: «…весь живот наш Христу Богу предадим», то есть призыв предоставить Христу распоряжаться нашей жизнью, правильно расставить акценты, увидеть правильную иерархию ценностей: Бог должен руководить жизнью, а не кто-то или что-то другое.

Если люди позволяют Богу руководить ими, то жизнь меняется и меняется к лучшему – примеры святых это очень наглядно доказывают. Снова этот праздник говорит нам о необходимости детской веры в Бога: не детских шалостей с Богом, а искренней и чистой веры в Него, доверия Ему. Тогда мы не окажемся в рядах тех, кто, разочаровавшись в том, что Бог не царь земной, требовал (и продолжает требовать) Его распятия.

Об этом и многом другом говорил в своей проповеди настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска протоиерей Димитрий Шорин.

И было в этот день (также, как и накануне) освящение вербы, и была после Богослужения традиционная Вербная ярмарка, на которой можно приобрести всевозможные Пасхальные сувениры, выполненные воспитанниками Духовно-просветительского центра «Первоцвет» (и тем самым оказать поддержку и «Первоцвету», и его инициативам).

А впереди самая напряженная неделя: Страстная, которая завершится Светлым Христовым Воскресением. И желающие еще могут успеть и пособороваться, и причаститься Святых Христовых Таин.

Александр Волынцев