До 17 градусов потеплеет в Челябинской области

Во вторник, 23 апреля, воздух прогреется до комфортных +15 градусов и будет облачно.
Однако уже со среды температура немного опустится, но остановится в дневное время на отметке +12 градусов, не исключены кратковременные дожди.
Самым холодным днем на этой неделе синоптики прогнозируют пятницу. Весь день будет пасмурно и нежарко – около 7 градусов тепла.
Зато выходные, 27 и 28 апреля, по-настоящему порадуют южноуральцев. В эти дни в регионе установится действительно весенняя погода +16+17 градусов и наконец-то выглянет солнце.
Самое время, уверяют специалисты, обработать свои дачные участки от опасных «гостей» – клещей.
https://www.cheltv.ru/do-17-gradusov-potepleet-v-chelyabinskoj-oblasti/
Ключевые теги: весна, прогноз погоды, Челябинская область.
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