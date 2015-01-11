До 17 градусов потеплеет в Челябинской области

Во вторник, 23 апреля, воздух прогреется до комфортных +15 градусов и будет облачно.

Однако уже со среды температура немного опустится, но остановится в дневное время на отметке +12 градусов, не исключены кратковременные дожди.

Самым холодным днем на этой неделе синоптики прогнозируют пятницу. Весь день будет пасмурно и нежарко – около 7 градусов тепла.

Зато выходные, 27 и 28 апреля, по-настоящему порадуют южноуральцев. В эти дни в регионе установится действительно весенняя погода +16+17 градусов и наконец-то выглянет солнце.

Самое время, уверяют специалисты, обработать свои дачные участки от опасных «гостей» – клещей.

https://www.cheltv.ru/do-17-gradusov-potepleet-v-chelyabinskoj-oblasti/