Немного кислой ягоды в турецкие сладости

Не успели озерчане свыкнуться с мыслью о покорении Израиля юным карикатуристом Кириллом Усачёвым из озёрско-снежинского клуба карикатуристов «Клюква», как пришла новая информация о вездесущей и повсюду проникающей «Клюкве». На языке оригинала это выглядит так:
Hello, Mr. Nikolay.
I'm sending photos of the 2nd International Cartoon Exhibition.
Participation Documents will be sent later on the internet.
Yours truly.
Ilhan özdemir.
Что в литературном переводе на общеупотребительный газетный означает:
Здравствуйте, Мистер Николай.
Посылаю фотографии 2-й Международной выставки карикатуры.
Документы об участии будут направлены позднее в интернете.
Ваш покорный слуга.
Ильхан Оздемир.
Теперь ветки «Клюквы» дотянулись до международной выставки в Турции.
Что ж, ждём результатов и, конечно же, дипломов!
Александр Волынцев
Ключевые теги: Клюква, карикатуры, Турция.
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