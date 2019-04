Немного кислой ягоды в турецкие сладости

Не успели озерчане свыкнуться с мыслью о покорении Израиля юным карикатуристом Кириллом Усачёвым из озёрско-снежинского клуба карикатуристов «Клюква», как пришла новая информация о вездесущей и повсюду проникающей «Клюкве». На языке оригинала это выглядит так:

Hello, Mr. Nikolay.

I'm sending photos of the 2nd International Cartoon Exhibition.

Participation Documents will be sent later on the internet.

Yours truly.

Ilhan özdemir.

Что в литературном переводе на общеупотребительный газетный означает:

Здравствуйте, Мистер Николай.

Посылаю фотографии 2-й Международной выставки карикатуры.

Документы об участии будут направлены позднее в интернете.

Ваш покорный слуга.

Ильхан Оздемир.

Теперь ветки «Клюквы» дотянулись до международной выставки в Турции.

Что ж, ждём результатов и, конечно же, дипломов!

Александр Волынцев