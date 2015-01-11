Озерчане выступили удачно на 8-ой Спартакиаде ветеранов труда и спорта Челябинской области

24.04.2019 года в Челябинске прошли очередные соревнования областной спартакиады по настольному теннису и плаванию. Это виды, в которых наши ветераны всегда выступают удачно. Не стал исключением и этот год, в обоих видах Озерские спортсмены стали чемпионами. В этих соревнованиях приняло участие 32 команды.

Настольный теннис проходил в теннисном зале дворца культуры «Восток». В составе нашей команды выступали: Кутузова Оксана (2-е место), Сиротинина Людмила, Губанов Сергей (5-е место) и Никитин Евгений (4-е место), представитель команды Корнеев Алексей. В сумме наши теннисисты набрали 226 очков и заняли 1-е место. 2-е место ( 204 очка) заняли теннисисты Снежинска, третьими стала команда Трехгорного (186 очков).

Плавание проходило в бассейне «Строитель». В составе нашей команды выступали: Волегова Елена (1-е место), Васина Елена (6-е место), Шошина Ирина (7-е место) Щербатова Маргарита (8-е место), Максименко Александр (4-е место) Гришин Станислав (8-е место), Боровков Константин (4-е место), Андреев Андрей (5-е место), представитель команды Исмагилова Анифа. В сумме наши пловцы набрали 244 очка и далеко оторвались от второго места, которое заняли пловцы Трехгорного (204 очка), третьими стали пловцы Снежинска (171 очко).

Благодарим наших ветеранов, которые показали очень хорошую, добротную игру и быстрые секунды, и желаем дальнейших спортивных успехов и крепкого здоровья!

Корнеев Алексей, Исмагилова Анифа.