Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

На Южном Урале отработали борьбу с огнем, угрожающим населенному пункту.

Под селом Демарино Пластовского округа прошли командно-штабные учения — специалисты отрабатывали сценарий лесного пожара, который в теории угрожал ближайшему населенному пункту. Условия, в которых проводили учения, приблизили к летним реалиям: температура +27°C, сухостои, шквалистый ветер до 25 м/с и пятый, самый высокий класс пожарной опасности.

По легенде, два мощных очага пожара в Пластовском лесничестве, разгоравшиеся более трех суток, представляли прямую угрозу селу Демарино. Огонь, охвативший 30 и 40 гектаров хвойных лесов, неумолимо двигался к населенному пункту. Всего 2,5 километра отделяли пламя от 527 жилых домов, где проживают более тысячи человек, включая детей. Школа, детсады и Дом культуры также оказались под ударом. Реальной была угроза перехода в катастрофический верховой пожар.

Чтобы не допустить трагедии, сотрудникам лесничества, спасателям МЧС, полиции, медикам, а также санитарной авиации было необходимо объединить усилия. В процессе учений специалисты отработали экстренную эвакуацию населения, оказание помощи пострадавшим, оперативную организацию пунктов временного размещения. Параллельно предпринимались активным меры по тушению огня.

Как уточнили в ГУ лесами по Челябинской области, впервые в учениях были задействованы вертолеты санитарной авиации, а за ходом борьбы с огнем следили с помощью дронов. Всего в масштабных маневрах участвовали 60 специалистов и 22 единицы техники.

— Мы проверили готовность всех подразделений к реальным действиям, – прокомментировал начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин. — Пожароопасный сезон уже начался, но мы уверены, что готовы к любым вызовам. Все задачи на учениях выполнены.

К слову, пожароопасный сезон в Челябинской области стартовал 3 апреля. Регион готовится к жаркому и сухому лету.

