В 2019 году южноуральские семьи получат более 24 млн рублей маткапитала

В 2019 году в Челябинской области принято 379 заявлений на ежемесячную выплату из средств материнского капитала – на эти цели перечислено 24,1 млн рублей.

Чтобы определить, имеет ли семья право на ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на 12 и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума, можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

В 2019 году применяется прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2018 года. В Челябинской области он составляет 10 344 рубля. Если ежемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед обращением был меньше 15 516 рублей, то семья может обратиться в территориальные органы ПФР Челябинской области с заявлением на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер ежемесячной выплаты в 2019 году составляет 10 147 рублей.

Для удобства расчетов на сайте ПФР есть специальный калькулятор с прожиточными минимумами всех субъектов РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на ежемесячную выплату. При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций.

Отметим, что все доходы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.

Подать заявление на ежемесячную выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения ребенка, то есть семья получит деньги за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата предоставляется со дня подачи заявления.+

Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось 1,5 года.

https://dostup1.ru/finance/V-2019-godu-yuzhnouralskie-semi-poluchat-bolee-24-mln-matkapitala_115924.html