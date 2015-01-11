На праздничное шествие 1 Мая выйдут около 70 тысяч южноуральцев

Как напомнил заместитель председателя Федерации профсоюзов Челябинской области, депутат ЗСО Олег Екимов, Первомай — это не только праздник Весны и Труда, но и Международный день солидарности трудящихся - — эти и другие вопросы стали главными темами пресс-конференции, прошедшей в медиахолдинге «Гранада Пресс».

На этот раз профсоюзы выведут южноуральцев на шествия под лозунгами «За справедливую экономику в интересах человека труда» и «За справедливое распределение результатов труда».

«По области в праздничном шествии будет участвовать 60-70 тысяч человек, в Челябинске — около 10 тысяч, — отмечает Олег Екимов. — А всего в наших рядах более полумиллиона южноуральцев и шесть тысяч уполномоченных по охране труда».

По его словам, авторитет профсоюзов растет: их представители в составе общественных советов обсуждают проекты региональных законов, проверяют условия безопасности труда. По инициативе профсоюзов в этом году в Челябинской области проиндексированы тарифные ставки работников бюджетной сферы, заключено региональное соглашение с работодателями об индексации зарплат.

«Однако мало продекларировать рост зарплат, нужно еще и выполнить это условие, — подчеркивает председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России Юрий Горанов. — А это очень непросто. К примеру, на ЧЭМК не индексируют зарплату с 2015 года, и лишь после опроса о готовности работников выйти на протестную акцию руководство предприятия пошло на переговоры. В прошлом году мы предложили уравнять МРОТ с прожиточным минимумом, и при поддержке президента Владимира Путина предложение было узаконено на государственном уровне».

Координатор по работе с молодежью областной организации профсоюза работников образования и науки Никита Калашников добавил, что молодежь привлекает неформальный подход профсоюзов к работе со сменой, стремление добиться правды и справедливости.

Как сообщил председатель молодежного совета ассоциации территориальных общественных организаций профсоюзов УрФО Петр Гневашев, «старение» профсоюзов — это миф. В Челябинской области сегодня 35 % членов — это молодые люди, готовые отстаивать свои права. Причем многие молодые активисты находятся в профсоюзе со студенческой скамьи.

Как сообщили участники пресс-конференции, одно из завоеваний профсоюзов — коллективный договор, в рамках которого работают 90 % предприятий области, где есть профорганизации. Профсоюзы выполняют представительскую, контрольную и защитную функции, за прошлый год по области удалось отстоять права работников на 800 млн рублей.

— Мы провели анализ несчастных случаев со смертельным исходом на производстве, и оказалось, что в прошлом году их количество существенно выросло, — говорит Олег Екимов. — В среднем по региону на рабочем месте ежегодно гибнут около 50 человек. Причем трагедии происходят в основном на предприятиях, где нет профсоюзных организаций. Мы участвовали в расследовании этих инцидентов, выясняли, почему не созданы безопасные условия труда. Добавлю, что в ходе проведения так называемой специальной оценки труда, недавно заменившей аттестацию рабочих мест, было допущено немало нарушений прав работников. И мы их отстояли: добились выплаты компенсации за производственный травматизм и восстановления других справедливых требований.

https://up74.ru/articles/news/110083/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop