В Челябинской области большегрузным автомобилям запретят ездить в жару

В управлении дорог «Южный Урал» предупредили о возможных ограничениях движения на трассах региона из-за погодных условий.

Ограничения будут вводить с 20 мая. Если температура воздуха в дневные часы превысит +32, проезд для большегрузных автомобилей будет закрыт с 10:00 до 22:00. Это нужно, чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна и образования колеи в сильную жару.

Запрет на передвижение в светлое время суток не касается рейсовых автобусов, дорожных машин и техники, которую направляют на ликвидацию ЧС. Всем остальным в спецразрешения внесут особую отметку.

Аномальную жару в Челябинской области ожидают в ближайшие дни. Так, в среду и четверг, 8 и 9 мая в южных районах днем синоптики обещают до +30.

http://echochel.ru/news/2019/05/06/79753/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop