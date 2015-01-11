Газовики проверили 28 мемориалов «Вечный огонь» в Челябинской области

В канун Дня Победы южноуральские газовики проверили работу 28 мемориалов «Вечный огонь» в регионе – аналогичные действия произведены во всех городах России в рамках акции «Священный долг. Вечная память».
Проверялись исправность оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, очищались газовые горелки от мусора, регулировался процесс сжигания газа, проводились ремонтные, покрасочные и облицовочные работы.
«Мемориалы "Вечный огонь" – это сложные технические сооружения, которые требуют регулярного обслуживания. Особенно важно провести его в канун Дня Победы, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования», – сказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» и АО «Челябинскгоргаз» Владимир Серадский.
В дни празднования Великой Победы сотрудники аварийно-диспетчерских служб будут дежурить рядом с мемориалами для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, связанные с газоснабжением.
https://dostup1.ru/society/Gazoviki-proverili-28-memorialov-Vechnyy-ogon-v-Chelyabinskoy-oblasti_116100.html
Ключевые теги: Вечный огонь, газ, проверка, 9 мая.
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