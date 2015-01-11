18 мая в Парке культуры и отдыха состоится открытие мотосезона

Коллектив Парка культуры и отдыха приглашает озерские мотоклубы, а также коллективы, группы, объединения различных направлений: спортивные, танцевальные, вокально-инструментальные, школы боевых искусств и исторической реконструкции, рок-группы присоединиться к подготовке праздничного мероприятия, посвящённого открытию Мотосезона 2019. Парк ждёт всех любителей скоростей, ценителей ревущих моторов и яркого зрелища, чтобы сделать праздник интересным и незабываемым.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39299/