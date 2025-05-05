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Владимир Путин наградил сотрудников челябинской детской горбольницы № 7.

Кого еще отметил глава государства.

Президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями сотрудников детской городской клинической больницы № 7 Челябинска. Глава государства отметил их высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. Документ «О награждении государственными наградами» размещен на портале официальной правовой информации.

Орденом Пирогова Владимир Путин наградил главврача больницы Елену Пилипенко. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен водитель медучреждения Евгений Федосеев.

Медалью Луки Крымского награждены: главная медсестра больницы Оксана Костюченко, врач Александр Петров, специалист по социальной работе Айна Бектасова, фельдшер-лаборант Наталья Яшкина, медсестры поликлиники Олеся Алексеева и Екатерина Сауткина, а также заведующая поликлиникой Наталья Козлова.

Кроме того, Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю добросовестную работу председателя Контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрея Пшеницына и машиниста экскаватора ООО «Миньярский карьер» Евгения Тетерева.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/vladimir-putin-nagradil-sotrudnikov-chelyabinskoy-detskoy-gorbolnitsy-7/