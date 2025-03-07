Оперативная обстановка на 11.03.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня вторник 11 марта 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 5° С
• атмосферное давление 744 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 85 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1В сетях холодного водоснабжения Семенова 12-1п, Семенова 17 с 9 до окончания
Гайдара 4 с 9 час до 12 часов
Дзержинского 59, Гайдара 24-5,6п-ды с 9 до 13 часов
Гайдара 27-5п, Октябрьская 26-2п с 9 час до 14 часов
Дзержинского 38 с 13 час до 15 часов
2 В сетях электроснабжения Монтажников 56, 60 с 8 до 17 часов
Семенова 3-7п с 9 до 11 часов
3В сетях горячего водоснабжения и отопления Свердлова дома с 24 по 32, Лермонтова 21, Советская дома с 21 по 40, Семенова 12-1п, Семенова 17 с 9 до окончания
Гайдара 4 с 9 час до 12 часов
Гайдара 24-5,6п-ды, Гайдара 25-1,2,3п-ды с 9 час до 13 часов
Гайдара 27-5п, Октябрьская 26-2п с 9 час до 14 часов
Дзержинского 38 с 13 час до 15 часов
Рекомендации водителям автотранспортных средств по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях
В случае снегопада, гололеда, тумана, ливня снижайте скорость, при необходимости остановите транспортное средство.
При остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости включайте габаритные огни, фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
На скользких участках дороги:
- применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза
- избегайте резких маневров и поворотов руля
- соблюдайте дистанцию
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 11 марта 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Ночью облачно с прояснением, местами небольшой снег, мокрый снег, в горах до умеренного, днём переменная облачность, в северной половине местами небольшой снег, мокрый снег, в отдельных районах гололёдные явления. Ветер ночью западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -5° до -10°, при прояснении до -16°, днём от -2° до +3°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 147 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60469/