Оперативная обстановка на 19.02.2025 год.

Оперативная обстановка

1. Сегодня среда 19 февраля 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 22° С

• атмосферное давление 751 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 82%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе 1 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1В сетях холодного водоснабжения Царевского 13,14, Восточная 4,6,8,10,12, Строительная 3,4,5,6,7,9, Матросова 43а,45, Семенова 3-2п, Семенова 12 с 9 час до окончания

Дзержинского 56 – 3п с 9 до 12 часов

Гайдара 23-1п, Гайдара 26-13п, Дзержинского 35-3п с 9 до 13 часов

Монтажников 50А с 9 до 17 часов

2В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3В сетях горячего водоснабжения и отопления Матросова 43а,45, Семенова 3-2п, Семенова 12 с 9 час до окончания

Дзержинского 56 – 3п с 9 до 12 часов

Гайдара 23-1п, Гайдара 26-13п,

Дзержинского 35-3п с 9 до 13 часов

Монтажников 50А с 9 до 17 часов

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 19 февраля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Малооблачно, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ночью и утром местами туманы, изморозь. Ветер неустойчивый 1-6 м/с. Температура воздуха ночью от -21° до -26°, в низинах до -31°, днём от -7° до -12°, в низинах до -15°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Повышается вероятность травмирования и гибели людей от обморожения и переохлаждения при морозе.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 108 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60257/