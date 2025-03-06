Оперативная обстановка на 07.03.2025 год

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Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций

на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 07 марта 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 10° С

• атмосферное давление 729 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 92 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Октябрьская 23 с 9 до окончания

Октябрьская 26-2п, Иртяшская 13-1п, Монтажников 50А, К.Маркса 27-1п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Победы 2,4,6, Октябрьская 23 с 9 час до окончания

Октябрьская 26-2п, Иртяшская 13-1п, Монтажников 50А, К.Маркса 27-1п с 9 до 14 часов

Вниманию озерчан!

В связи с проведением ремонтных работ 07.03.2025 г. с 9.00 час. до 14.00 час. будут отключены светофорные объекты на перекрестках: ул. Менделеева – пр. Ленина, пр. Победы - ул. Менделеева.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 марта 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, местами небольшой снег, днем временами мокрый, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, ночью и утром местами туманы. Ветер неустойчивый 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснении до -23°, на крайнем западе до -9°, днём от -4° до +1°, в низинах до -8°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 137 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60447/