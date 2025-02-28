2025-03-03PKT11:55:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 03.03.2025 год. Фото:Freepik Оперативная обстановка 1. Сегодня понедельник 03 марта 2025 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 14° С • атмосферное давление 741 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 86 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 1-5п с 9 час до окончания Матросова 30-2п с 9 до 10 часов Дзержинского 35-13п с 9 до 13 часов Монтажников 50а с 9 до 17 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Музрукова 42, К.Маркса 1-5п с 9 час до окончания Семенова 13, Дзержинского 35-13п с 9 до 13 часов К.Маркса 19-4п с 9 до 14 часов Монтажников 50а с 9 до 17 часов 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 марта 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, на юге местами небольшой снег, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, ночью и утром местами туманы. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздух ночью -17,-22°, в горах до -14°, в низинах до -28°, днем -4 +1°, в низинах до -10° НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области лед Гидрологическая (ледовая) обстановка: на реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 185 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60390/ kseniya.prikina 2025-03-03PKT11:55:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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