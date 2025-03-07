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Пенсионерка из Озерска лишилась 2 миллионов рублей из‑за мошеннической схемы, связанной с терроризмом.

Жертва обмана перевела мошенникам все свои сбережения, а также взяла кредит.

В Озерске пенсионерка стала жертвой масштабной мошеннической схемы, лишившись сбережений в размере около двух миллионов рублей. Злоумышленники, используя сложную многоступенчатую схему, убедили женщину в ее причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Под предлогом проверки бывших сотрудников мошенники связались с жертвой через мессенджер, используя имя ее бывшего коллеги. Затем, представившись сотрудниками силовых структур, они сообщили о ее фигурировании в расследовании и потребовали содействия в задержании преступников, угрожая серьезными последствиями. В качестве доказательства мошенники предоставили поддельную повестку.

Для «помощи следствию» женщину убедили перевести все свои сбережения на указанный счет. Она сняла деньги со всех счетов и даже приобрела новый телефон для бесконтактных платежей. После перевода всех накоплений, мошенники сообщили о попытке оформления кредита на ее имя и убедили взять кредит в размере 400 тысяч рублей, которые также были переведены.

Поняв, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

Информация пердоставлена:https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/pensionerka-iz-ozerska-lishilas-2-millionov-rubley-iz-za-moshennicheskoy-skhemy-svyazannoy-s-terrori/