Фото: кадр из видео из телеграм-канала Алексея Текслера

В Челябинске появятся муралы в память о труде южноуральцев в годы Великой Отечественной войны.

В честь 80-летия Великой Победы в Челябинске проходит масштабный творческий фестиваль «История Победы». Участники фестиваля создадут на фасадах многоэтажных домов на проспекте Победы уникальную галерею муралов. В основу каждого изображения легли реальные кадры фотохроники, демонстрирующие трудовой подвиг жителей Южного Урала во время Великой Отечественной войны.

— Это настоящая летопись мужества и силы духа, — считает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Кадры хроники, которые стали исходными образами для эскизов, бережно отобраны в архивном фонде.

Первый мурал уже завершен — он украсил дом № 37 на улице Ворошилова, рядом с проспектом Победы. На черно-белом изображении изображен подросток за станком, а сверху расположена надпись «Герои Танкограда!». Остальные пять муралов появятся на соседних девятиэтажках между улицами. Молодогвардейцев и Молдавской, формируя целостную композицию. Благодаря специально разработанной архитектурной подсветке муралы можно будет рассматривать как днем, так и ночью.

— Участвовать в фестивале будут не только профессиональные художники, но и талантливые юные южноуральцы, — говорит Алексей Текслер. — Нижнюю часть фасадов распишут наши школьники.

Фестиваль продлится до 30 июля и будет включать не только создание муралов, но и флешмоб «Знамя Победы», работу с архивными письмами солдат и другие мероприятия. Кроме того, художники распишут шесть трансформаторных шкафов и коммунальных объектов.

Также несколько дней назад известный стрит-арт-художник Тимур Абдуллаев создал граффити в честь 80-летия Победы на стене хозяйственного корпуса возле дома № 10 по улице Володарского.

Ранее сотрудники Детской художественной школы искусств разукрасили уличные распределительные шкафы вблизи площади Революции.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133068/