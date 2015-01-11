В Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма

В Екатеринбурге продолжается противостояние защитников сквера и строителей храма у театра драмы.

Последнее мирное собрание противников воздвижения храма Святой Екатерины переросло в потасовку, в которой пострадали три человека, пишет URA.RU.

Напомним, жители Екатеринбурга разделились на два лагеря – на защитников сквера и на желающих построить храм Святой Екатерины на этом месте. Власти придерживаются мнения верующих, чтобы воздвигнуть на месте сквера храм, однако активисты против этой идеи и всячески пытаются помещать началу стройки. Стройку охраняют сотрудники правоохранительных органов.

13 и 14 мая 2019 года во время столкновений между противниками строительства храма Святой Екатерины и правоохранительными органами пострадали три человека, которые сейчас находятся в больнице. В ходе акции также задержали 26 человек и доставили их в полицию.

15 мая 2019 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест на пять суток первому задержанному на несогласованной акции протеста в сквере, где возводится храм святой Екатерины. В отношении всех задержанных суд рассмотрит административные протоколы по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»),

Ситуация в Екатеринбурге продолжает накаляться, противники храма всякий раз пытаются помешать строительству. Так, ранее сообщалось, что протестующие против храма в Екатеринбурге снесли ограждение и бросили в пруд.

Позднее ситуацию в Екатеринбурге прокомментировал Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал протестующих против строительства храма в Екатеринбурге и заявил, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

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