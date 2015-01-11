Град, сильные дожди и грозы ожидаются на Южном Урале

Погода пока не налаживается – челябинские синоптики вновь выдали экстренное предупреждение на пятницу, 17 мая.

По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, в последний рабочий день недели возможны дожди, местами сильные, в отдельных районах – грозы, днем возможен град. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Напомним, что в такую погоду повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

Добавим, что днем температура воздуха составит 17-22 градуса со знаком «плюс», в горах – 12-17. В ночь на пятницу похолодает до плюс 6.

https://dostup1.ru/society/Grad-silnye-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-na-Yuzhnom-Urale_116324.html