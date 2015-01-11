Озерск принял участие в акции «Ночь музеев-2019»

В прошлом году городской музей Озерска обрел «постоянное место жительства» в историческом месте, здании бывшей аптеки в начале проспекта Победы. В субботу, 18 мая, произошло знаковое событие - самое молодое учреждение культуры приняло участие во всероссийской акции «Ночь музеев», открыв свои двери для гостей. Директор музея Антон Наумов и методист Андрей Теличко провели презентацию, рассказали об истории музея, о своих коллекциях, о тонкостях работы с экспонатами, поделились планами. Кстати, первый краеведческий музей в городе появился в далеком 1963 году, находился он в здании Дома пионеров. Основу коллекции составляли минералогические экспонаты.

Презентация оказалась интересной и познавательной, цель ее была достигнута: у посетителей появилось понимание, куда стремится учреждение, что заботит его коллектив. Директор музея пригласил всех интересующихся историей города и региона принять участие в создании городского общества краеведов.

Появились первые экспозиции, пока небольшие, но постепенно они будут пополняться новыми экспонатами, которые находятся в фондах. Известно, что задолго до появления на карте нашего города здесь кипела жизнь, существовали городища и поселения, возвышалась когда-то Кызылташская крепость, где Василием Татищевым были подписаны Указы о строительстве Чебаркульской, Миасской и Челябинской крепостей, то есть Челябинск был фактически запроектирован на берегах Кызылташа… Археологические находки, предметы быта, минералы – все это смогут увидеть посетители музея.

Во втором зале гости приняли участие в интерактивной художественной программе, созданной совместно театром кукол «Золотой петушок». Зрители с воодушевлением восприняли общение шамана с могущественным Духом, которого замечательно сыграл Антон Михайлович Наумов. Проникнуться атмосферой древней истории, таинственной и почти непостижимой, получилось у каждого гостя. Любопытно было узнать, почему именно птица стала символом обновленного городского музея.

Итак, музей начал свою работу. Что пожелать городскому средоточию богатого опыта прошлых поколений? Хороших друзей, благодарных посетителей, пополнения фондов, успешной реализации намеченных планов!

Текст и фото: Наталья Колянова