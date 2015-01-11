Погода опасна: на Южном Урале объявили оранжевый уровень предупреждения

В среду, 22 мая, Челябинской области объявили оранжевый уровень опасности – предупреждение сделали синоптики Гидрометцентра России.

«Оранжевый – это значит, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», – сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Оранжевый также означает высокий уровень пожарной опасности: в восточных районах Челябинской области сохраняется IV класс горимости по региональной шкале, местами в юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность – V класс горимости.

На Южном Урале продолжает действовать особый противопожарный режим – в это время запрещено заходить в лес, разжигать костры, сжигать мусор, готовить еду на открытом воздухе. За нарушение режима грозят суровые штрафы и даже уголовная ответственность.

Вместе с тем, по данным специалистов Челябинского Гидрометцентра, в утренние часы 22 мая в большинстве районов Челябинской области сохранятся заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов. Днем температура составит 11-16 градусов тепла, ветер северо-западный до 15 м/с. Возможны небольшие дожди.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-opasna-na-Yuzhnom-Urale-obyavili-oranzhevyy-uroven-preduprezhdeniya_116456.html