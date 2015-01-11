ФАС передала в правоохранительные органы дело экс-губернатора Дубровского

Центральный аппарат ФАС России передал дело, возбужденное в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, в правоохранительные органы.

«Материалы дела в отношении экс-губернатора, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Напомним, комиссия ФАС России посчитала, что при дорожных аукционах в Челябинской области были заключены антиконкурентные соглашения, участниками которых стали бывший губернатор Борис Дубровский, Миндортранс и АО «Южуралмост». По мнению антимонопольной службы, результатом реализации данного соглашения стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автодорог. С 2015 по 2018 годы более 90% подобных контрактов заключено с АО «Южуралмост», ставшим монополистом в этой сфере. Комиссия установила 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, в которых было реализовано антиконкурентное соглашение.

https://dostup1.ru/economics/FAS-peredala-v-pravoohranitelnye-organy-delo-ex-gubernatora-Dubrovskogo_116476.html