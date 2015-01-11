Руководитель МУПа в Озерске не заплатил 50 млн рублей налогов и скрыл имущество от органов

В Озерске перед судом предстанет директор МУП «Управление автомобильного транспорта» – мужчину обвиняют по статье «Сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов».

Из материалов дела следует, что в 2018 году обвиняемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам, сокрыл денежные средства в сумме более 80 млн рублей, на которые должно было быть наложено взыскание.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

https://dostup1.ru/society/Rukovoditel-MUPa-v-Ozerske-ne-zaplatil-50-mln-nalogov-i-skryl-imuschestvo-ot-organov_116497.html