Всё самое интересное в одной афише!

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Озёрск

25 мая

10-30 территория Храма Покрова Пресвятой Богородицы

Празднование Дня славянской письменности и культуры. Мероприятия в честь святых Кирилла и Мефодия начнутся с крестного хода от храма Покрова Пресвятой Богородицы. Затем для озерчан выступят творческие коллективы города и воспитанники Детской школы вокального искусства, созданной благодаря поддержке Группы ЧТПЗ при Челябинском театре оперы и балета им. М.И. Глинки.

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

Капустный хит-парад "От кочана до кочерыжки!" Актеры готовят хит-парад лучших музыкальных номеров.

22-00 "Свой бар"

В рамках шоу StandUp пройдет мероприятие «Открытый микрофон». Перед зрителями выступят озерские комики, чьи выступления уже полюбились зрителям.

Челябинск

25 мая

15-00 ЛА "Трактор"

I этап Чемпионата Урала по дрифту!

15-00 ДК ЧТПЗ

Турнир по спортивным бальным и социальным танцам среди пар «профессионал+любитель» (Pro-Am)

26 мая

Регистрация с 8 утра в городском бору г. Челябинска.

Весенний этап Кубка "I Run". Трасса соревнования проходит по грунтовой дороге и лесным тропам. Протяженность трассы 21км — 2 круга по 10,55 км, дистанция T10 – круг в 10,55 км. Детский забег на 500м для участников от 6 до 14 лет, детский забег на 100м для участников младше 6 лет.

Екатеринбург

25 мая

11-00 Литературный квартал

Книжный фестиваль «Читай, Екатеринбург!» Читатели встретятся и пообщаются с писателями, как в формате выступлений и лекций, так и на площадке свободного общения в парке Литературного квартала. Все желающие смогут получить автограф и сфотографироваться с авторами.

Например, в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала в 12:00 начнется встреча с писателем Евгением Гаглоевым, автором циклов романов «Зерцалия», «Пардус» и «Пандемониум», обладателем премии имени Кира Булычёва. А в 14:00 там же можно будет встретиться с детскими писателями Ольгой Колпаковой и Светланой Лавровой.

12-00 ЧУК «Музейный комплекс»

Фестиваль «Тусовка на парковке»!

Внешняя выставочная зона (ретро, тюнинг, спорт, автозвук, мото техника)

Выставка автомобильной техники в музее

Дрифт-такси (с 15:00)

Тематическая фотозона

Автомногоборье, мотошкола №1

Фудтрак (гриль, бургеры), кофейня

Фирменная атрибутика и бесплатные наклейки

12-00 скейт-парк у Дворца Молодежи

"Уличная кухня" — дневное спортивно-развлекательное событие, которым 25 мая официально откроется летний сезон в скейт-парке у Дворца Молодежи. После соревнований вечер продолжится показом фильма про райдеров, презентацией новой линейки скейтбордов

Александра Лебедева