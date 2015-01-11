Судебные приставы устроят массовые рейды по неплательщикам алиментов

Судебные приставы Южного Урала присоединились к всероссийской акции «Судебные приставы – детям», которая пройдет по всей стране с 27 мая по 1 июня. Она будет направлена на повышение эффективности взыскания алиментных платежей и привлечение внимания общественности к нарушению прав детей.

Исполнение судебных решений о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних детей является наиболее важным и социально значимым направлением деятельности ФССП России. На сегодняшний день в Челябинской области в списке должников по алиментным обязательствам числятся более 23 тысяч человек.

В рамках акции сотрудники проведут рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов, тематические дни открытых дверей, благотворительные мероприятия для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Кроме того, 31 мая во всех структурных подразделениях Управления с 13.00 до 16.45 пройдут мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

Главная цель акции – защита прав и законных интересов несовершеннолетних детей, чьи родители являются злостными неплательщиками алиментов, и напоминание должникам по алиментным обязательствам о необходимости вовремя и в полном объеме платить денежные средства на содержание своих детей.

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