Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

С 24 по 25 мая на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 7 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 4 за раннее совершенные преступления, задержано 1 лицо, находящееся в розыске.

Выявлено 58 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 22, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 12, за иные правонарушения – 24.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 3 места концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 93 лица подучетной категории, из них 7 лиц, состоящих под административным надзором, 69 лиц, состоящие на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 51 подучетных подростков и 15 родителей, отрицательно влияющих на детей.

Проверено 6 владельцев огнестрельного оружия. Совместно с судебными приставами посещено 12 квартир возможного проживания имеющих задолженность от 10 до 30 тысяч и более, вручено 10 уведомлений о возбуждении исполнительного производства.

Из незаконного оборота изъято 76 пачек табачной продукции и 1,5 л алкогольной продукции.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.