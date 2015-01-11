В Челябинской области 35% жилого фонда не обеспечено контейнерами для сбора мусора

На сегодняшний день лишь 65% жилого фонда Челябинской области обеспечены контейнерными площадками для сбора твердых коммунальных отходов. По решению региональных властей муниципалитетам выделят субсидии на приобретение контейнеров.

Соответствующее решение принято 28 мая на заседании регионального правительства.

Глава области Алексей Текслер потребовал от министерства экологии области и руководителей муниципалитетов взять на особый контроль своевременность приобретения контейнеров.

Как отметил глава области Алексей Текслер, на сегодня необходимость в новых контейнерах испытывают многие муниципалитеты.В большинстве территорий Челябинской области работа по созданию и обустройству контейнерных площадок не проводилась годами. По словам и. о. министра экологии Сергея Лихачева, на сегодняшний день в области имеется почти 10 тысяч контейнерных площадок (9 тысяч 867), на которых установлено 28 тысяч 48 контейнеров. Исходя из количества жителей и установленных норм накопления ЖКО, существующее количество контейнеров и контейнерных площадок покрывает лишь 65% необходимой потребности.

Полномочиями по создания и содержания контейнерных площадок, приобретению контейнеров наделены органы местного самоуправления. Бюджеты многих территорий являются дотационными. В связи с этим было принято решение о выделении муниципалитетам средств из регионального бюджета на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

В региональном бюджете на эти цели предусмотрели 100 миллионов рублей. Контейнеры будут приобретаться в соответствии с потребностями тех или иных населенных пунктов. Закупят металлические контейнеры емкостью 0,75 кубических метра, пластиковые «евроконтейнеры» емкостью 1,1 кубических метра, заглубленные подземные контейнеры емкостью 5 кубических метров и большие металлические емкостью 8 кубических метров (их целесообразно устанавливать в частном секторе). Приобретение новых контейнеров позволит увеличить обеспеченность на 25%.

Алексей Текслер, выслушав доклад, поинтересовался у министра, когда новые контейнеры появятся в муниципалитетах. «В августе, - доложил глава минэкологии, а потом уточнил. – Июль-август».

«Никуда не годится, что у нас не хватает контейнеров, - с неудовлетворением констатировал глава региона. - По районам мы ездили, смотрели в конкретных населенных пунктах. Есть примеры отсутствия, либо недостатка контейнеров. Поэтому это решение не то, что назрело, оно перезрело».

Алексей Текслер поручил министру экологии взять тему на особый контроль. «Прошу министерство экологии ускорить процедуру доведения субсидий», - распорядился Алексей Текслер. – Тема должна быть закрыта в августе». Глава региона пообещал лично проконтролировать этот процесс.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-35-zhilogo-fonda-ne-obespecheno-konteynerami-dlya-sbora