Сезон серебристых облаков. Не забудьте посмотреть на небо

Сезон наблюдений за самыми высокими облаками – серебристыми – открыт. Это сравнительно редкое атмосферное явление, но очень эффектное.

В северном полушарии Земли период их видимости приходится на май-август. И метеорологи-любители уже начали «охоту» за красивыми снимками. Первые изображения серебристых облаков появились в соцсетях.

Другие названия высоких облаков – мезосферные и ночные светящиеся. Эти крайне разреженные облака возникают на высоте 76-85 километров от поверхности Земли. Они хорошо видны в глубоких сумерках.

Природа серебристых облаков полностью не изучена. Высказывались предположения, что они состоят из вулканической или метеорной пыли. Но, как стало известно по данным со спутника, они состоят в основном из водяного льда. Облака формируются, когда летние клочья водяного пара поднимаются и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц «метеорной пыли».

Большие поля серебристых облаков можно было наблюдать в ночь с 15 на 16 июня 2013 года над Евразией от Белоруссии до Красноярска. В СМИ это событие окрестили «северным сиянием над Челябинском», что не было правильным, так как это были именно серебристые облака.

Искать серебристые облака нужно над северной частью горизонта через 30-60 минут после захода Солнца. Серебристые облака похожи на сине-белые «усики», раскинувшиеся по небу.

https://www.cheltv.ru/sezon-serebristyh-oblakov-ne-zabudte-posmotret-na-nebo/