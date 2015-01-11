Озерские старшеклассники осваивают азы военной службы

На этой неделе в округе на базе школы №34 проходят учебные сборы для юношей десятых классов. С будущими призывниками встретился глава Озерского городского округа. Евгений Щербаков отметил важность и значимость прохождения учебных сборов в становлении и развитии молодых людей.

После завершения учебного года, в рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», ежегодно проводятся пятидневные учебные сборы. В этом году краткий курс молодого бойца проходят 154 озерских десятиклассника. 29 мая на построении перед началом учебных занятий к будущим призывникам обратился глава округа Евгений Щербаков:

– Вы – будущие защитники Отечества. Быть военнослужащим сегодня очень престижно. Боевой дух российских вооружённых сил, техническое оснащение армии сейчас на самом передовом уровне. Тем более, вы знаете о том, какой большой вклад вносит наш город в поддержание обороноспособности государства, какую роль сыграл атомный проект в сохранении мира в послевоенные годы. Я желаю вам успешно пройти этот жизненный этап, о котором в будущем вы будете вспоминать с удовольствием.

Цель учебных сборов – обучение ребят начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы. В ходе занятий они изучают: размещение и быт военнослужащих, воинский устав, организацию караульной и внутренней службы, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, вопросы радиационной, химической и биологической защиты. По программе сборов также запланировано командное первенство по стрельбе из пневматической винтовки. В проведении учебных сборов задействованы военнослужащие озерского гарнизона, местное отделение ДОСААФ России и Озерский технический колледж.

Евгений Щербаков посетил несколько учебных занятий, пообщался с озерскими старшеклассниками. По мнению главы округа, в ходе сборов проводится очень важная и значимая работа.

– Ребята знакомятся с азами военной службы. Общая картина положительная, – поделился своим впечатлением от увиденного глава округа. – Очень важно именно погрузиться в эту атмосферу. Возможно, что кто-то из них переосмыслит свои жизненные планы, задумается о карьере военнослужащего. В любом случае всем юношам предстоит пройти срочную службу в армии, и эти знания им пригодятся.

В Озерске всегда были достойные молодые люди. Округ регулярно выполняет нормативы по призыву на военную службу. Наша молодёжь дисциплинированная и округ один из лучших в области по данному направлению.

Глава округа также отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о том, чтобы в следующем году организовать смену военно-патриотического направления на базе оздоровительного лагеря «Звёздочка»:

– С одной стороны – это полноценный отдых, и в то же время – спортивная подготовка, новые полезные знания и навыки, знакомство с техникой.

Я думаю, что такая форма должна быть интересна для ребят, а родители будут спокойны за своих детей, поскольку условия в лагере соответствуют всем требованиям безопасности.

Кроме того, Евгений Щербаков поручил управлению образования администрации предоставить предложения по организации учебных сборов для старшеклассников на 2020 год.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39528/