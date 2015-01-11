По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

4 апреля 2019 года в управление МВД по ЗАТО г.Озерск поступило заявление от местной жительницы по факту мошенничества.

Потерпевшая разместила объявление о продаже садового участка на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет. Мошенник под видом покупателя предложил внести предоплату, женщина, согласилась и по просьбе злоумышленника продиктовала данные банковской карты, а позже сообщила и коды, полученные сервисом «смс-оповещения». После этого мошенник, получив доступ к банковскому счету, похитил с карты заявительницы сумму в размере 25200 рублей, путем подключения к сервису «Сбербанк Онлайн».

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый оперативный комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленные на раскрытие данного преступления.

По факту мошенничества следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане! Никому не сообщайте конфиденциальные сведения: полные реквизиты карты (номер карты, ПИН и CVV-код), СМС- пароли банка. Помните, задача мошенника- застать вас врасплох и не дать времени проанализировать ситуацию, поэтому он будет настаивать, чтобы вы выполнили требования как можно быстрее.