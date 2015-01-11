Элла Памфилова рассказала о сюрпризах для россиян в единый день голосования

Единый для всех субъектов России день голосования в 2019 года обещает стать одним из самых масштабных. По прогнозам в выборах смогут поучаствовать 56 миллионов россиян. В ЦИК рассказали, какие сюрпризы ждут избирателей на участках.

“Очень важно, что мы проводим эксперименты, обкатываем новые технологии, потому как делаем это исключительно в интересах избирателей, – заявила Элла Памфилова. – Мы не можем себе позволить отставать от современных тенденций, которые происходят в мире, в нашей стране”.

Вся информация о предстоящих выборах, в том числе и сведения о кандидатах, будет доступна на сайте ЦИК в разделе “Единый день голосования”. Там же посетители смогут узнать о новых цифровых избирательных участках. Эту технологию опробуют в этом году впервые, она будет сочетать в себе сервис “Мобильный избиратель” и электронные терминалы для голосования.

“С 2010 года на этих устройствах проголосовало больше двух миллионов граждан. За последние 3 года ни одной жалобы на их работу не поступило. Технология голосования на КЭГ проверена и не вызывает недоверия граждан”, – отметил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Первыми цифровые избирательные участки смогут оценить жители Москвы. Однако в ЦИК подчеркнули, что регионам стоит уже начать рассказывать жителям про грядущие нововведения.

Отметим, что в Челябинской области в единый день голосования состоятся выборы губернатора региона. Об этом накануне объявил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

https://www.cheltv.ru/ella-pamfilova-rasskazala-o-syurprizah-dlya-rossiyan-v-edinyj-den-golosovaniya/