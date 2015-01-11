Наталье Сальниковой вручили награду!

1 июня на торжественной церемонии закрытия 30-го фестиваля профессиональных театров Челябинской области «Сцена−2019» министр культуры Алексей Валерьевич Бетехтин вручил заведующему литературно-драматургической частью театра кукол «Золотой петушок» Наталье Геннадьевне Сальниковой Специальный приз «За работу по воспитанию театрального зрителя». Награда уникальна – за всю 30-летнюю историю фестиваля это первое публичное признание работы театрального завлита!

Побывав в театре кукол «Золотой петушок» 24 мая, жюри и гости фестиваля обратили внимание на царящую здесь душевную атмосферу, а главное – на высокий уровень культуры озерского зрителя. Уже тогда они очень тепло отозвались о выступлении Натальи Геннадьевны Сальниковой перед спектаклем. Обратили внимание, с какой любовью, пониманием и лаской обратилась она к детям и взрослым, с каким тактом и юмором напомнила о правилах поведения. Воспитание грамотного театрального зрителя – задача первостепенная. Для ее решения разработана уникальная образовательная программа «Путешествие в сказку». Награда, врученная на церемонии закрытия фестиваля «Сцена 2019», для театра кукол «Золотой петушок» – важный результат и подтверждение того, что театр идет верной дорогой.

Всего год назад Наталья Геннадьевна решила круто изменить свою жизнь, освоить совершенно новую для себя профессию. И… лишний раз доказала, что талантливый человек талантлив во всем. Отныне ее яркие, легкие, умные тексты читает театральная публика Озерска на городских сайтах и в соцсетях. Благодаря ее деятельности каждое событие в жизни театра становится достоянием общественности. Ее занимательные уроки о театре любят ученики и педагоги в озерских школах. Она знает по именам (!!!) практически всех малышей и их родителей, постоянных зрителей театра кукол «Золотой петушок». Наталья Геннадьевна Сальникова – неистощимый кладезь идей и проектов. И с тем большей радостью дружный коллектив театра кукол «Золотой петушок» поздравляет ее с этой замечательной наградой и признанием!

Юлия Клепикова