СВОДКА АВАРИЙНОСТИ в период с 27 мая по 2 июня 2019 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 27 мая по 2 июня 2019 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 14 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 161 нарушение Правил дорожного движения.
Из них: 3 водителя управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;
9 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам;
6 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 1 ребенок;
3 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
7 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступлений.
Из них выявлен 1 водитель по ст.2641 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)
На рассмотрение в суд направлено 10 материалов. По ним принято 11 решений о лишении права на управление транспортным средством, назначено 2 административных ареста.
Ключевые теги: сводка аварийности, ГИБДД, ДТП, пешеходы.
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