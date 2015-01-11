СВОДКА АВАРИЙНОСТИ в период с 27 мая по 2 июня 2019 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 27 мая по 2 июня 2019 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 14 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 161 нарушение Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

9 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам;

6 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 1 ребенок;

3 водителя перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

7 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Задержано 2 лица по подозрению в совершении преступлений.

Из них выявлен 1 водитель по ст.2641 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)

На рассмотрение в суд направлено 10 материалов. По ним принято 11 решений о лишении права на управление транспортным средством, назначено 2 административных ареста.