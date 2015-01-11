Родителей призвали не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор рекомендует родителям отказаться от публикации фотографий своих детей в социальных сетях, поскольку этим могут воспользоваться недоброжелатели или преступники.

Роскомнадзор рекомендует родителям отказаться от публикации фотографий своих детей в социальных сетях, поскольку этим могут воспользоваться недоброжелатели или преступники. В ведомстве напомнили, что ребенок имеет такие же права на конфиденциальность, как и взрослые.

«То, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций”, – объяснили в Роскомнадзоре.

Стремясь поделиться со всем миром своим счастьем, взрослые зачастую не осознают всех рисков, предупредили в ведомстве. Повзрослевшему ребенку придется столкнуться с размещенными в Сети своими младенческими и детскими фотографиями. И это ему может не понравиться. К тому же снимками могут воспользоваться сверстники для травли или педофилы.

«Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», – говорится в обращении надзорной организации.

По информации Роскомназдора, преступники все чаще используют фотографии несовершеннолетних. В последнее время фиксируют много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей.

https://www.cheltv.ru/roditelej-prizvali-ne-vykladyvat-foto-detej-v-sotsseti/