Размер материнского капитала в России увеличится

В ходе Петербургского международного экономического форума стало известно, что сумма материнского капитала будет увеличена в 2020 году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова.
“Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать”, — цитирует РИА Новости Татьяну Голикову.
В 2019 году семьям, в которых родился второй или третий ребенок, выплачивается 453 тысячи 26 рублей. Такая поддержка для семей действует в России с 1 января 2007 года.
Отметим, что в конце мая появилась информация о намерении ввести в России так называемый “отцовский капитал”, чтобы поощрить ответственное отношение мужчин к воспитанию детей.
https://www.cheltv.ru/razmer-materinskogo-kapitala-v-rossii-uvelichitsya/
Ключевые теги: материнский капитал, увеличение, экономический форум.
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