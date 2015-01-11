Музыкальная школа получила в дар 12 пианино

Сегодня в рамках духовно-просветительской программы «Росток», которую в Озерске третий год реализует группа компаний ЧТПЗ, по инициативе акционера компании Андрея Комарова, Детской музыкальной школе №1 в дар были переданы 12 инструментов марки «Николай Рубенштейн».

Как отметили организаторы мероприятия, новые пианино – это профессиональные инструменты с широкой русской душой и европейским качеством, обладающие узнаваемой звучностью и выразительностью. Напомним, что это значимое событие совпало с проведением в Озерске IV Всероссийской летней творческой школой «Волшебство звука». Поэтому главными участниками и гостями праздника стали дети и родители, которые приехали в округ со всей России и мастера-наставники: президент фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука» Мария Смердова, музыканты Дмитрий Онищенко и Иван Иванов.

С приветственным словом к гостям обратился председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

– Получать подарки всегда приятно, и вдвойне приятно получать подарки от настоящих друзей и надёжных партнёров. На этих замечательных инструментах сегодня будут играть не только юные озерские музыканты, но и дети со всей России, значение этого подарка очень велико.

Руководитель благотворительных и социальных проектов группы компаний ЧТПЗ Ольга Стибунова отметила, что приобретение фортепиано – это первый этап. В ближайшее время планируется передать озерской музыкальной школе ещё целый ряд инструментов. Она выразила надежду, что все они будут представлены зрителям в ходе праздничного концерта, посвящённого престольному празднику Озерского Храма Покрова Пресвятой Богородицы, который пройдёт в октябре этого года.

– Обновление парка музыкальных инструментов – это болевая точка не только нашей музыкальной школы, – подчеркнула директор ДМШ №1 Лариса Кузнеченкова. – Эта проблема многих школ искусств по всей стране. Инструменты устаревают, а приобрести новые нет возможности. А ведь инструмент – это тот важный ресурс, который развивает профессионализм ученика. Поэтому новые инструменты очень помогут нам в развитии мастерства, как педагогов, так и в становлении наших маленьких музыкантов.

Далее прошёл класс-концерт «Пусть звуки царствуют». Лауреаты международных и всероссийских конкурсов, виртуозные музыканты Дмитрий Онищенко, Мария Смердова и Иван Иванов исполнили на новых инструментах отрывок из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». В завершении торжества участники летней творческой школы совместно с наставниками сыграли пьесу Дмитрия Шостаковича «Шарманка».

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39629/