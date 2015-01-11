Проект «Волшебство звука» стал родным для озерчан

Завершила свою работу IV Всероссийская летняя творческая школа «Волшебство звука». По традиции, подводя итоги, юные музыканты выступили на сцене дворца культуры «Маяк» вместе со своими знаменитыми наставниками.

Заключительный гала-концерт прошёл 7 июня. Ежегодно количество участников фестиваля растёт. Напомним, что в этом году обучение в рамках летней творческой школы прошли 43 юных музыканта со всей России.

Для ребят проводились мастер-классы и профессиональные консультации с исполнителями мирового уровня – лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов Дмитрием Онищенко, Иваном Ивановым и Марией Смердовой.

В своём приветственном слове председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков подчеркнул, что за четыре года проект «Волшебство звука» стал родным для многих жителей города и год от года он приобретает новых друзей:

– В этом году проект поддержала группа компаний ЧТПЗ, которая передала в дар Детской музыкальной школе №1 двенадцать новых пианино. Надеемся, что это партнёрство будет продолжено. На память об Озерске и о градообразующем предприятии дети увезут с собой книги и подарки, я думаю они будут помнить наш гостеприимный город и летнюю творческую школу, в которой они принимали участие.

Ежегодно участникам летней творческой школы предоставляется уникальная возможность выступить на сцене вместе со своими знаменитыми наставниками. В нынешнюю программу гала-концерта вошли лучшие образцы классической и современной академической музыки. На сцене ребята продемонстрировали, насколько за эти дни вырос уровень их исполнительского мастерства.

Президент благотворительного фонда поддержки молодых музыкантов «Волшебство звука» Мария Смердова вручила благодарственное письмо директору Детской музыкальной школы №1 Ларисе Кузнеченковой, передала благодарственные письма за верность служения благородным идеалам искусства ФГУП «ПО «Маяк», администрации и Собранию депутатов Озерского городского округа, группе компаний ЧТПЗ, а также муниципальному музею и коллективу ДК «Маяк» за содействие в проведении IV Всероссийской летней творческой школы «Волшебство звука».

Завершился праздничный концерт гимном Всероссийского фестиваля-конкурса «Волшебство звука».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39672/